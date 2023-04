POZZUOLI/ Il comune chiude l’Oasi di Monte Nuovo nel giorno di Pasquetta

POZZUOLI – Resterà chiusa per tutta la giornata di Pasquetta l’Oasi naturalistica di Monte Nuovo. E’ quanto ha disposto il comune di Pozzuoli attraverso un’ordinanza a firma del dirigente della direzione 8-Ambiente e Servizi Pubblici Stefano Terrazzano. La chiusura arriva a tutela dell’area verde, della flora e della fauna che potrebbero essere minacciate dall’arrivo massiccio di visitatori. Inoltre l’area di recente è stata interessata da interventi di ripiantumazione e di rifacimento dei sentieri naturali e delle relative staccionate.

LA CHIUSURA – “L’area in questione -si legge nell’ordinanza- è area naturale protetta, ricca di flora e di fauna; nel giorno del Lunedì dell’Angelo i parchi pubblici sono notoriamente interessati da un eccezionale numero di visitatori; le c.d. “gite fuori porta”, tipiche del periodo, potrebbero dar luogo a situazioni di pericolo per la flora e la fauna presenti nell’Oasi nonché per lo stato dei luoghi”. Pertanto, alla luce dei potenziali pericoli, il comune di Pozzuoli ha deciso, in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti, la chiusura per l’intera giornata di lunedì 10 aprile.