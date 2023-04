POZZUOLI/ Deve togliere il gesso al piede tra 20 giorni ma l’ASL gli dà appuntamento a luglio

POZZUOLI – Dovrà togliere l’ingessatura tra venti giorni ma l’ASL Napoli 2 Nord gli ha dato appuntamento al 3 luglio prossimo, ovvero tra 87 giorni. E’ la paradossale vicenda che ha coinvolto un ragazzino di 14 anni di Pozzuoli che ieri con i genitori si è recato al CUP dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per prenotare una nuova visita e la rimozione del gesso come disposto dai medici del reparto di ortopedia del nosocomio flegreo. Il ragazzino lo scorso 23 marzo aveva riportato una frattura al V metatarso del piede sinistro curata a Pozzuoli e poi valutata in ambulatorio.

LA DENUNCIA – «C’è disponibilità per il 3 luglio alle 11.30» è la risposta che si è sentita dire la madre del minore, Marilisa Crupi che denuncia «E’ assurdo quanto ci è accaduto. Praticamente dovrei tenere mio figlio con il gesso fino a luglio quando invece andrebbe tolto tra venti giorni. Non è possibile che la sanità pubblica debba trattarci in questo modo».