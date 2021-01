POZZUOLI – Guasto improvviso alla rete idrica di via Solfatara, a Pozzuoli. Interrotta l’erogazione dell’acqua lungo tutta l’arteria e le aree attigue. Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia: «Ci scusiamo per il disagio. I tecnici sono al lavoro. Il servizio dovrebbe tornare regolare in un paio di ore».