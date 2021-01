BACOLI – “Bacoli 2.0 2.1” è il nome che l’amministrazione comunale di Bacoli ha voluto dare ad un incontro pubblico, trasmesso in videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19, in cui il sindaco e gli assessori informeranno la cittadinanza su tutta l’attività amministrativa messa in piedi finora, gli interventi programmati e quelli che vedranno la luce da qui in avanti. I componenti della giunta comunale racconteranno lavori, iniziative, progetti, finanziamenti ed ogni altro intervento previsto, nel pieno rispetto del programma di governo ed ognuno per le proprie deleghe di competenza. Un modo per rendere la città partecipe delle azioni messe in campo e di come esse si svilupperanno prossimamente. L’appuntamento, in occasione della ricorrenza dell’autonomia amministrativa del Comune di Bacoli, si terrà martedì 19, alle ore 19:00. La videoconferenza sarà Live in streaming, attraverso i canali istituzionali Facebook e YouTube del Comune di Bacoli.