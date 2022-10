POZZUOLI – Anche il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, si associa all’attività di ascolto della comunità puteolana in merito alla gestione ed alla valorizzazione del Rione Terra. Ne dà notizia l’assessore al Governo del territorio e alla rigenerazione urbana, Giacomo Bandiera. «Sono lieto ed onorato della volontà espressa dal direttore Pagano di partecipare attivamente a questi momenti di interazione tra istituzioni e cittadini che contribuiscono in maniera positiva ai nascenti processi decisionali di carattere gestionale-amministrativo che interessano il territorio puteolano – dice l’assessore Bandiera – Momenti che rappresentano importanti snodi di condivisione comunitaria e che ci vedono al lavoro tutti insieme, per Pozzuoli, con Pozzuoli».