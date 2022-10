POZZUOLI – Furto all’istituto comprensivo “7° Pergolesi 2” di via Viviani, a Monterusciello, dove ignoti hanno portato via computer e macchinette elettriche del caffè per poi vandalizzare la palestra dove si sono introdotti dopo aver recuperato le chiavi in un ufficio. L’episodio è avvenuto presumibilmente nel pomeriggio di domenica, quando l’edificio era chiuso. I ladri hanno raggiunto le aule dopo aver forzato le porte d’ingresso del piano superiore, dove sono arrivati attraverso una strada secondaria. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Monterusciello che indagano sull’accaduto.