POZZUOLI/ «Forte puzza nel centro storico, noi residenti costretti a chiuderci dentro»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Caro direttore buongiorno, vogliamo segnalarle che da giorni e tutti i giorni dalle 6:30 alle 7:30 al centro storico di Pozzuoli c’è un cattivo odore di bruciato e siamo costretti a chiuderci dentro, richiudendo le finestre. Non si comprende se è qualcosa che incendiano oppure se sono i soliti traghetti che con il loro smog ormai inquinano e appuzzolentiscono tutta l’aria. È una cosa insopportabile, un fetore acre e disgustoso che non ci sta facendo respirare e vivere bene. Non bastano le continue scosse a tenerci agitati ed in uno stato psicologico terribile, adesso anche questi cattivi odori maleodoranti e nocivi. Vi prego allertate anche voi le autorità competenti o chi per esso possa fare qualcosa per intervenire su quest’ennesima situazione di degrado e inquinamento che si sta compiendo. La ringraziamo sempre per la sua vicinanza ai cittadini tutti». (Giuseppe L.)