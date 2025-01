POZZUOLI/ Fondi per il bradisismo, Schiano smentisce Caso «Nessun ritardo dal Governo. Ma lui cosa ha fatto?»

POZZUOLI – «Desidero ringraziare il governo Meloni e il ministro Musumeci per la serietà con cui stanno affrontando la complessa situazione dei Campi Flegrei. In appena 15 mesi il governo di centrodestra ha fatto quello che non si era mai fatto da 40 anni». Così Michele Schiano Di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi a Napoli. «Invece di criticare il governo – prosegue Schiano – il deputato grillino Caso farebbe bene a spiegare ai cittadini cosa hanno fatto lui e il suo partito per il rischio sismico nei Campi Flegrei negli anni in cui erano al governo. E oggi si affanna a ritagliarsi un ruolo di fronte ad un governo che sta mantenendo tutti gli impegni assunti. Se poi l’incauto deputato grillino avesse avuto la prudenza di documentarsi – insiste Schiano – avrebbe saputo che il decreto per le case inagibili è stato registrato dalla Corte dei Conti solo il 31 dicembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio. Quindi, nessun ritardo da parte del governo».