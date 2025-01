POZZUOLI/ Nuovi allagamenti in via Reginelle, auto bloccate nell’acqua «Sindaco, dove sei?»

POZZUOLI – «Sindaco, dove sei? Qua non se ne può più». E’ la richiesta di aiuto che arriva da via Reginelle dove oggi, durante le piogge, la strada si è allagata per l’ennesima volta. Una consuetudine che ormai va avanti da anni, senza che nessuna soluzione sia stata trovata da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono susseguite. «Anche oggi altre due macchine bloccate. E’ diventata una cosa ridicola. Sindaco, qua dietro non se ne può più» afferma Tony, un residente che ha pubblicato un video-denuncia in cui si vedono le auto bloccate nell’acqua. Ad ogni pioggia, infatti, la strada che collega Licola con il quartiere di Monterusciello diventa impraticabile provocando disagi alla circolazione veicolare.