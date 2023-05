POZZUOLI/ “Filumena Marturano” di Roberta Principe incanta il pubblico

POZZUOLI – Una sfida per l’attrice e regista Roberta Principe, che vantando nel suo repertorio alcuni dei capisaldi della commediografia eduardiana, Napoli milionaria, Questi fantasmi, affronta oggi forse uno dei più ardui spartiti della storia del teatro: Filumena Marturano, personaggio iconico, emblematico, ormai storicizzato dalle indimenticate interpretazioni di Titina e della grande Regina Bianchi. La regia della Principe si muove sul doppio filo della tradizione/innovazione, conservando da un lato una rigorosa fedeltà filologica al testo, e introducendo dall’altro elementi di novità come il mimo, il canto lirico e sequenze di ballo, che producono l’effetto di rompere la schematicità scenica dando varietà e dinamismo all’azione. In particolare il mimo è ricreato con sorprendente plasticità quando i giovanissimi attori (che interpretano i figli della Marturano) riproducono sinuose movenze che in una sintesi visuale appaiono come fisici prolungamenti, quasi tentacoli di corpi che si tengono uniti nel loro insieme, a suggello della volontà della madre di annullare tra loro qualsiasi differenza.

LO SPETTACOLO – Il canto lirico, teoforo di una tradizione secolare, è evocatore della funzione del Coro del teatro greco, voce narrante, veicolo e collante di simboli e significati. Le sinuose sensuali cadenze di ballo riportano lo spettatore alla dimensione passionale ed erotica che il dramma della vicenda tende ad oscurare durante la quasi totalità dell’opera. Accanto alle magistrali interpretazioni dei due protagonisti, tutti gli attori dimostrano una perfetta simbiosi con i loro personaggi : ed uno dei pregi di questo lavoro teatrale risulta essere proprio la felice ed armonica coralità dell’insieme. Le luci ed i pregevoli arrangiamenti musicali chiudono in cornice un bellissimo spettacolo che al suo termine lascia al pubblico una particolare densità emotiva.