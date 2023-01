POZZUOLI/ Ferma l’auto davanti allo stadio e in 5 minuti la rubano. Appello per ritrovarla

POZZUOLI – Aveva parcheggiato l’auto davanti allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli, il tempo di fare una commissione che non l’ha più trovata. Appena 5 minuti. Tanto hanno impiegato i ladri a portare via una Fiat Panda, l’ennesima rubata sul territorio puteolano. La vittima è un imprenditore puteolano, che l’altro ieri si era diretto ad Arco Felice, in via Virgilio, dove aveva parcheggiato la vettura. «Faccio appello a chi potrebbe notarla parcheggiata o abbandonata in qualche zona della città, si tratta di una Fiat Panda di colore nero targata EW250VT. Chiunque ha notizie può chiamare al numero 081/5243068».