POZZUOLI/ «Doniamo questa carrozzina a chi ne ha bisogno» Appello dal centro anziani di Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – «Abbiamo questa carrozzina e siamo disposti a donarla a chi ne ha bisogno. E’ un piccolo gesto che vogliamo fare per aiutare chi è in difficoltà. Si trova al centro anziani in Piazza Minopoli, chi è interessato può venire a prenderla in qualsiasi momento». E’ il messaggio che arriva dal presidente del Centro Sociale Monterusciello, che mette a disposizione la carrozzina per chiunque ne avesse bisogno. Per contatti chiamare il numero: 3381072722.