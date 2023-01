Dramma a Pozzuoli: dimessa dal pronto soccorso, giovane muore dopo poche ore. La denuncia dei parenti

POZZUOLI – E’ morta per arresto cardiaco poche ore dopo che era stata dimessa dal pronto soccorso dove era giunta nel pomeriggio di ieri accompagnata dalla zia in seguito a un dolore al petto e a perdite di sangue dalla bocca. Nemmeno il tempo di ritornare a casa che Angela Brandi, 24 anni, residente a Licola, si è nuovamente sentita male e in serata ha fatto ritorno al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è deceduta. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Napoli: nella serata di ieri il pm di turno ha disposto il sequestro della salma sulla quale sarà effettuata l’autopsia. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Licola.

LA DENUNCIA – I parenti, sotto shock per quanto accaduto, accusano il personale medico. Secondo il loro racconto la giovane era arrivata verso le 15 al pronto soccorso dove era stata visitata dai medici che le avevano diagnostica una epistassi. Ma una volta dimessa e tornata a casa, la 24enne ha nuovamente accusato gli stessi sintomi, facendo ritorno in ospedale dove verso le 20 è deceduta. A fare luce sarà ora l’autopsia che dovrà accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso nonché eventuali negligenze.