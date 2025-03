POZZUOLI/ Falsario arrestato dalla Polizia: incastrato dopo una truffa da 5mila euro

POZZUOLI – Un 64enne è stato arrestato a Pozzuoli per aggravamento della misura cautelare dell’obbligo di firma a cui era sottoposto, in concomitanza con l’affidamento in prova. L’uomo era finito nei guai a dicembre scorso dopo aver tentato una truffa ai danni di alcuni puteolani, da cui si era fatto inviare bonifici per un totale di 5mila euro. Il raggiro era stato scoperto dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – a seguito di una minuziosa indagine lampo che gli era costata una denuncia per truffa in concorso e simulazione di reato. Il 64enne, originario di Napoli ma residente a Pozzuoli, ha precedenti penali anche per falsificazione di monete. Questa mattina, a seguito di una segnalazione al magistrato di sorveglianza, è stato disposto l’aggravamento della misura e il trasferimento nel carcere di Poggioreale.