BACOLI/ Caso parcheggi, è rivolta popolare: 200 operatori pronti a manifestare per le strade della città

BACOLI – Si è tenuta oggi pomeriggio un’assemblea pubblica a cui hanno partecipato tutti gli operatori coinvolti nel caso parcheggi e su cui gravano le nuove disposizioni del Comune sull’attività di varo e alaggio delle barche a Baia. Quasi 200 operatori tra parcheggiatori, ristoratori, baristi, balneari, diportisti e trasportatori si sono riuniti nei pressi del largo antistante il Belvedere di Casevecchie.

LE DECISIONI – All’ordine del giorno c’era la discussione sulle azioni da intraprendere per fronteggiare le decisioni dell’amministrazione comunale che ha chiuso i parcheggi e aumentato le tariffe del varo ed alaggio al Porto di Baia. Le proposte erano due: chiedere un consiglio comunale monotematico e organizzare una protesta popolare per le strade di Bacoli. Si è deciso per la seconda ipotesi. Presumibilmente la manifestazione si terrà sabato 12 aprile e mirerà a bloccare l’intero paese. L’obiettivo della protesta è di chiedere la revisione del Puc e dell’ ordinanza sul varo e l’alaggio.