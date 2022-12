POZZUOLI/ Eventi natalizi: Tartaglia e Jovine, chi l’ha visti? 4mila euro per l’evento “fantasma” a Monterusciello

POZZUOLI – Se la determina è chiara e se chi scrive i documenti non commette gli stessi strafalcioni che stanno commettendo gli addetti alle locandine per conto dell’amministrazione comunale, c’è da capire che ne sarà dello spettacolo “fantasma” di domenica a Piazza Minopoli, organizzato nel quartiere di Monterusciello. L’evento, dal titolo “Christmas Place”, era stato organizzato da un’associazione al costo di 4.117, 64 euro, soldi che il comune verserà per ognuno dei 17 appuntamenti in programma fino all’Epifania (per un totale di 70mila euro) in programma nei quartieri e nel centro storico della città.

IL “CASO” MONTERUSCIELLO – Tra gli spettacoli finora andati in scena, ha lasciato perplessi quanto è avvenuto domenica scorsa (18 dicembre) a Piazza Minopoli dove erano previsti eventi per l’intera giornata come recitava la locandina a firma del comune di Pozzuoli “Una giornata intera di arte musica e divertimento a Piazza Severini: spettacolo delle marionette, Babbo Natale, zucchero filato per tutti, spettacolo del fuoco e un concerto di Andrea Tartaglia e Valerio Jovine”. Ebbene, nulla di tutto ciò è avvenuto eccetto la comparsa di una banda musicale arrivata a Monterusciello dal casertano e un nutrito gruppo di babbi natale che hanno girato per le strade deserte del quartiere. Il resto potrebbe essere materia d’interesse per la collega Federica Sciarelli di “Chi l’ha visto?” a cui i genitori infreddoliti e i bambini domenica avrebbero voluto chiedere informazioni sui giocolieri del fuoco e soprattutto su Tartaglia e Jovine.

IL SILENZIO E LA TOPPA – All’indomani tante sono state le proteste su Facebook che però non hanno smosso né il vicesindaco con delega agli spettacoli Filippo Monaco né il sindaco Gigi Manzoni che non hanno dato delucidazioni in merito. Cosa è accaduto? Che fine hanno fatto i protagonisti dell’evento che avrebbe dovuto caratterizzare la domenica dei residenti di Monterusciello? Sarà stato un errore di stampa (l’ennesimo) su una locandina sbagliata (l’ennesima)? Nulla. Nessuna spiegazione, eccetto una “toppa” messa lunedì mattina quando per incanto sono apparsi animatori e babbi natale in Piazza Minopoli, in un orario in cui i bambini erano a scuola. Per la serie “la toppa è peggio del buco”.