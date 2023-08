POZZUOLI/ Errore degli uffici, ordinanza annullata: il Comune riapre il ristorante Bobò

POZZUOLI – Aveva ragione Giuseppe Bruno, in arte Bobò. Alla base della chiusura del suo ristorante sul porto di Pozzuoli c’era un errore degli uffici comunali, in particolare da parte della dirigente e del funzionario dell’Annona che non avevano verificato la richiesta di sospensione dell’ordinanza di chiusura notificatagli 15 giorni fa.

IL DIETROFRONT – Il clamoroso errore è stato accertato dopo l’intervento del sindaco Gigi Manzoni, a seguito delle proteste di Bobò che, due giorni fa, preso dalla disperazione, era arrivato a minacciare perfino il suicidio. Pochi minuti fa la dirigente Tiziana Esposito ha emesso un’ordinanza di revoca della chiusura dello storico locale che da domani mattina riaprirà i battenti.

LA VICENDA – Una storia ingarbugliata, quella del ristorante Bobò, che nasce da un contenzioso economico tra il noto ristoratore e il proprietario dell’immobile di via Cristoforo Colombo. Dalle modalità di pagamento contestate da Bobò a una parte dei fitti non pagati da quest’ultimo si è arrivati a una situazione di morosità che ha fatto scattare la richiesta di sfratto e, successivamente, l’esecuzione della chiusura del locale da parte della Polizia Municipale in seguito alla sospensione delle licenze per la somministrazione di cibi e bevande. Un epilogo, comunque, non definitivo: al momento Bobò potrà riaprire, ma il contenzioso va avanti.