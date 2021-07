POZZUOLI – E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Antonio Arcone, 55 anni, puteolano titolare di una falegnameria. I funerali sono in programma per questa mattina, alle ore 11.30, presso la chiesa di San Luca a Varcaturo dove familiari, amici e i tanti conoscenti potranno dare l’ultimo saluto. Antonio lascia moglie, figli e nipoti. La sua morte è arrivata in seguito a un grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto insieme alla moglie. Con lei stava viaggiando a bordo della sua auto quando una vettura a folle velocità li ha travolti. Dopo una settimana di agonia Antonio non ce l’ha fatta. Una morte assurda, che ha gettato nello sconforto e nel dramma le tantissime persone che gli volevano bene e che in queste ore si sono strette attorno al dolore dei suoi cari.