POZZUOLI – Due «super» commissioni consiliari permanenti al comune di Pozzuoli. E’ quanto è stato determinato dal presidente del consiglio Mimmo Pennacchio, che ha firmato l’atto col quale sono state costituite le due commissioni. I presidenti, Gennaro Pastore (Uniti per Pozzuoli) e Sandro Cossiga (Pozzuoli Libera), sono stati eletti in seguito alla votazione che si è tenuta il 10 agosto scorso. Fondamentali, per entrambi, sono stati i voti dei consiglieri di maggioranza. Nelle scorse consiliature il numero delle commissioni è sempre stato pari a quattro o sei.

LE COMMISSIONI – Nello specifico la prima commissione, che tratterà materie quali Bilancio, Personale, Attività Produttive, Turismo, Politiche sociali e Istruzione avrà come presidente Cossiga e vice presidente Leandro Genovese e sarà composta da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione. Stessa composizione anche per la seconda commissione, che tratterà materie quali Governo del Territorio, Infrastrutture, Demanio e Ambiente e sarà presieduta da Gennaro Pastore e dal vice presidente Carlo Morra.