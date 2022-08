BACOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, già una volta l’ho contattata per denunciare questo scempio a Torregaveta; le invio delle foto dove si evince come Torregaveta sia la “cenerentola” di Bacoli, nella quale viene valorizzato solo il centro storico. Qualche settimana fa veniva inaugurato il ponte nuovo alla Casina vanvitelliana, con tanto di sponsorizzazione, ma che ce ne facciamo di un ponte nuovo quando delle foci non vengono dragate da più di 30 anni? Senza un ricircolo di acque tra il lago e il mare? Una montagna di rifiuti organici, plastiche, materiali pesanti deleteri per la salute. Avevano descritto la pista ciclabile come il nostro tour de France, ma non solo non è ciclabile ma nemmeno calpestabile; quindi di cosa parliamo? Solo di tanta pubblicità, teoria ma poi nella realtà siamo sempre alle solite..» (Antonio D.F.)