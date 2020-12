POZZUOLI – La giunta comunale di Pozzuoli ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione di due rotatorie a Monterusciello in modo da eliminare gli incroci oggi esistenti e migliorare la viabilità. La prima sarà costruita tra via Viviani, via Nicolardi, via Svevo e via Marotta; l’altra nell’intersezione di via Di Giacomo con via Marotta. Si tratta di lavori importanti, la cui proposta è stata approvata in Consiglio comunale alcuni mesi fa. Lavori necessari al fine di eliminare le criticità legate agli attuali snodi, data la conformità delle strade e la velocità dei veicoli che transitano. Interventi volti a minimizzare gli effetti di intralcio sul flusso veicolare principale, causati dalle numerose intersezioni nel centro abitato di Monterusciello.

STESSI TEMPI PER QUELLA DI LICOLA – «Queste rotatorie rispondono ad una qualificazione dei collegamenti viari nella zona e ad una maggiore sicurezza per il traffico nelle intersezioni coinvolte – ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia -. Al contempo serviranno per ridurre la velocità dei veicoli. I lavori partiranno entro la primavera. Sono in fase di completamento le pratiche burocratiche. Siamo consapevoli che dobbiamo portare a termine anche un altro importante impegno: mi riferisco alla rotatoria di Cuma, all’uscita del depuratore. Purtroppo diversi problemi hanno rallentato il progetto. Anche qui saranno avviati i lavori per migliorare le condizioni di sicurezza, per pedoni e veicoli, nella prossima primavera».