POZZUOLI/ Due pitbull attaccano colonia felina e sbranano un gatto

POZZUOLI – Due pitbull hanno attaccato una colonia felina in via Matilde Serao, uccidendo un gatto. Il fatto è successo all’interno delle case popolari del lotto 2. I due cani erano stati lasciati soli dal proprietario, senza museruola e prima dell’aggressione erano stati visti davanti all’istituto scolastico “Petronio”. «Sono due pitbull neri che hanno ucciso una mamma gatta della mia colonia – racconta una residente – Non è la prima volta che succede un episodio del genere. Questi animali avrebbero potuto uccidere anche dei bambini. Si devono prendere provvedimenti». Secondo quanto raccontato dai testimoni che hanno cercato invano di fermare i due cani di grossa taglia, qualche tempo fa gli stessi avrebbero ucciso altri quattro gatti in zona. Un episodio analogo è accaduto due settimane fa in via Pagano, nei pressi delle cooperative e del supermrrcato Decò dove, anche in quell’occasione, due cani di grossa taglia hanno sbranato un gattino davanti ai passanti.