POZZUOLI/ Due furti in casa, incastrato dalle telecamere e rintracciato ad Assisi

POZZUOLI – È accusato di aver commesso due furti in casa, rispettivamente nelle giornate del 7 e del 25 marzo a Pozzuoli. Era il periodo dell’ondata di furti e assalti in appartamenti e ville, con i residenti dell’area flegrea terrorizzati. Tra quelle bande di ladri c’era anche Ciro Ciotola, che questa mattinata è stato arrestato in seguito a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli.

LE INDAGINI – Ad incastrarlo sono state le telecamere di videosorveglianza e la comparazione dei fotogrammi estrapolati con le caratteristiche morfologiche dell’uomo. Indagine complessa, attività investigativa che è stata effettuata dalla squadra investigativa del Commissariato di polizia di Pozzuoli -diretta dal vicequestore Ludovica Carpino- che ha scandagliato minuziosamente i circuiti di videosorveglianza cittadini chiudendo il cerchio intorno a Ciotola.

LA DENUNCIA – I poliziotti sono partiti proprio dall’ultimo episodio di furto in abitazione, consumatosi a fine marzo, denunciato dalla vittima negli uffici del Commissariato di Pozzuoli che ha raccontato quei momenti: mentre era fuori casa, ha controllato da remoto le telecamere dell’abitazione, notando un uomo che si era introdotto nell’appartamento dopo aver scassinato l’infisso del balcone. Rientrando in casa, messa a soqquadro, il malcapitato si era accorto dell’assenza di contanti e diversi oggetti. Episodio preceduto dal furto perpetrato lo scorso 7 marzo e avvenuto nell’appartamento di una donna che, rientrata in casa, aveva sorpreso nel corridoio un uomo robusto che, alla sua vista, si era allontanato repentinamente.

L’ARRESTO – Da qui il provvedimento restrittivo eseguito in giornata. Ciro Ciotola è stato rintracciato presso il suo domicilio ad Assisi, presso una comunità terapeutica, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dove gli sarà successivamente applicato lo strumento di controllo del braccialetto elettronico.