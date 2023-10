POZZUOLI/ Due auto distrutte dalle fiamme nella notte a via Napoli – LE FOTO

POZZUOLI – Due auto sono state distrutte nella notte a via Napoli, nel rione Cappuccini. I veicoli sono di proprietà di un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, e di una donna, anche lei residente in zona. Il rogo è divampato dopo l’una, per cause ancora in fase di accertamento. I mezzi erano parcheggiati uno accanto all’altro quando le fiamme, in pochi minuti, li hanno distrutti. Il fumo e le fiamme hanno richiamato i residenti che hanno lanciato l’allarme nel cuore della notte. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.