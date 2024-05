POZZUOLI – È stata riaperta in tempi record via Pergolesi dopo la voragine formatasi giovedì pomeriggio nei pressi del carcere femminile. In meno di 24 ore tecnici e operai sono riusciti a ripristinare la sicurezza e la strada è stata riaperta al traffico. Via Pergolesi rappresenta una delle maggiori arterie stradali nonché importante via di collegamento tra la parte alta e la parte bassa della città.