POZZUOLI – Studiata nel 2014 dall’allora assessore ai lavori pubblici Mario Marrandino, è stata ultimata la rotatoria di Licola e con essa i lavori del nuovo assetto viario che va dall’ingresso del Depuratore all’intersezione di via Montenuovo Licola Patria e via Cuma. Dopo 8 anni di attese, alla vigilia delle elezioni che da sindaco uscente lo vedranno candidato come “semplice” consigliere comunale, Figliolia attraverso la propria pagina Facebook ne ha dato notizia nella giornata di giovedì. Nel suo lungo post il quasi ex primo cittadino ha omesso, tra l’altro, il nome dell’attuale assessore ai lavori pubblici Vincenzo Aulitto per sei anni ha lavorato al progetto in continuità con la precedente consiliatura.

