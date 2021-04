POZZUOLI – Aveva dodici clienti a mangiare in violazione delle norme anti-covid. Così è finito nei guai il titolare del “Convivium”, ristorante che sorge nella zona di Arco Felice Vecchio. All’arrivo dei carabinieri nel locale c’erano 12 clienti che stavano consumando dei pasti. Tutti sono stati sanzionati, mentre per il ristoratore oltre alla multa è scattata anche la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni. Durante le operazioni -condotte dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli – sono stati sanzionati complessivamente 20 cittadini.