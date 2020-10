POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, in via precauzionale, ha disposto la chiusura temporanea dello Sportello del Cittadino del Centro Storico, dopo che uno dei dipendenti in servizio è risultato positivo al Covid-19. Il provvedimento si è reso necessario in attesa che sia ricostruita la catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere una sanificazione dei locali. Nel frattempo, per tutti i servizi demografici i cittadini possono rivolgersi all’Anagrafe centrale di via Carlo Levi a Monterusciello.