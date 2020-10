POZZUOLI – In corso a Pozzuoli la cerimonia di giuramento e battesimo del corso Aquila VI dell’Accademia Aeronautica. L’evento, che si svolge alla presenza delle più alte cariche dello Stato, rappresenta simbolicamente il “passaggio di consegne” tra il Corso Anziano (che ha fatto il suo ingresso in Aeronautica circa 20 anni prima) e il cosiddetto Corso “Pingue” (di nuova incorporazione in Accademia) e, nello specifico, coincide con la cerimonia del giuramento solenne, alle istituzioni della nostra Repubblica, degli allievi appena incorporati. Il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Alberto Rosso, e il Comandante delle Scuole dell’AeronauticaMilitare, Gen. S.A. Aurelio Colagrande, hanno passato in rassegna lo schieramento in occasione del giuramento del corso Aquila VI. Il momento del giuramento solenne dei 77 giovani allievi Ufficiali del corso Aquila VI dell’Accademia Aeronautica è stato suggellato dal passaggio tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

