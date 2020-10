RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Sono più di 4 o 5 giorni che non vengono a ritirare la spazzatura in via Giorgio de Chirico a Monterusciello emana una puzza tremenda, hanno buttato anche un gatto morto e ho paura per i miei figli che non faccio uscire. Non basta il Covid anche la spazzatura porta malattia. (Crescenzo S.)

