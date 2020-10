POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, in via precauzionale, ha disposto la chiusura del parcheggio Multipiano del lungomare, dopo che uno dei lavoratori in servizio è risultato positivo al covid 19. Così come era già successo per altri uffici del Comune, il provvedimento si è reso necessario in attesa che sia ricostruita la catena dei contatti avuti dal contagiato e per permettere un intervento di sanificazione della struttura. In queste ore si sta provvedendo a far uscire dal parcheggio i veicoli ancora in sosta.