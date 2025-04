POZZUOLI/ Diminuiscono i terremoti e scende la velocità di sollevamento: buone notizie dall’ultimo bollettino dell’INGV

POZZUOLI – Diminuiscono i terremoti e scende la velocità di sollevamento. Arrivano buone notizie dall’ultimo bollettino emesso dall’Osservatorio Vesuviano relativo all’attività sismica a Pozzuoli e nei Campi Flegrei nella settimana dal 14 al 20 aprile. Nei sette giorni monitorati infatti sono stati localizzati 46 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=1.8 ± 0.3). Inoltre dopo gli eventi sismici di Md=4.6 del 13 marzo e di Md=3.9 del 15 marzo si registra una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio di velocità mensile di circa 20±5 mm/mese. Infine non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli nell’ultima settimana ha mostrato un valore medio di ~96 °C e un range di variazione da ~94 °C a ~97 °C, con i valori più bassi registrati in concomitanza degli eventi piovosi.