POZZUOLI/ Dehors e tavolini selvaggi: il comune chiude 4 locali a via Napoli e nel centro storico

POZZUOLI – Nuova raffica di chiusure per occupazione abusiva di suolo pubblico a via Napoli e nel centro storico di Pozzuoli. Sono quattro gli esercizi commerciali destinatari di altrettante ordinanze di sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a cinque giorni. Si tratta di due bar, un pub-pizzeria e una vineria: tre si trovano a via Napoli in Corso Umberto I, uno nei vicoletti del centro storico di Pozzuoli.

LE CHIUSURE – Alle chiusure si è arrivati in seguito ai controlli effettuati dalla polizia Municipale. Nello specifico a via Napoli i titolari dei locali avevano occupato con dehors, sedie e tavolini tre distinte aree pari a 19, 25 e 20 metri quadrati senza alcuna autorizzazione. Nel centro storico di Pozzuoli invece solo con tavolini e sedie l’attività commerciale sanzionata aveva occupato uno spazio di 20 metri quadrati.