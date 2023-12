POZZUOLI/ Defibrillatore rubato ai sanitari del 118 impegnati a salvare un anziano

POZZUOLI – Hanno rubato il defibrillatore a medici e infermieri impegnati nel soccorso di un anziano colto da malore. E’ accaduto questa mattina ai sanitari del 118 di Pozzuoli intervenuti presso l’RSA “Villa Flegrea” a via Antiniana per un “soccorso a persona”. Qui, durante le manovre di carico del paziente nel mezzo di soccorso, ignoti hanno trafugato il monitor multiparametrico nonché defibrillatore in dotazione al servizio di emergenza-urgenza. Dopo la scoperta del furto è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Al vaglio degli inquirenti ora ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.