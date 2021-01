POZZUOLI – È partita oggi a Pozzuoli la nuova organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Così come già annunciato, è entrato in vigore un unico calendario di ritiro dei diversi materiali, valido sull’intero territorio comunale (quindi senza più divisione per zone). Per le utenze domestiche, la frazione organica sarà prelevata il lunedì, il mercoledì e il venerdì, la carta il giovedì, il secco indifferenziato solo il sabato e il multimateriale il martedì. I cittadini potranno depositare i rifiuti all’esterno delle abitazioni il giorno precedente a quello del prelievo dalle ore 20 alle ore 23. Un’altra novità riguarderà la differenziazione del vetro da plastica e metallo. Oggi il servizio è partito per le utenze non domestiche (attività commerciali, ristoratori, ecc.), che dovranno separare il vetro dall’altro multimateriale e depositarlo in giorni diversi (la domenica sera e il mercoledì sera per essere raccolto il giorno dopo), mentre le utenze domestiche inizieranno questa nuova differenziazione il 15 marzo (con deposito il lunedì sera e prelievo il martedì). Per il vetro ci sarà inoltre un nuovo contenitore, che potrà essere ritirato presso gli uffici della De Vizia dalle utenze domestiche dal 15 febbraio al 13 marzo. Nell’occasione, chi non ha ancora avuto il materiale informativo lo riceverà direttamente dagli operatori della De Vizia.

LA BIOPATTUMIERA – Le utenze domestiche potranno ritirare, assieme al contenitore per il vetro, anche la biopattumiera, da collocare all’interno della propria abitazione, per la raccolta della frazione organica. Nel materiale informativo in distribuzione è inoltre specificato in dettaglio cosa può essere conferito presso i tre centri comunali di raccolta di via Saba a Monterusciello, via Lucilio al Rione Toiano e via Vecchia delle Vigne. La De Vizia, gestore della raccolta di rifiuti in città, ha messo a disposizione degli utenti un numero verde, 800903626, e un numero di cellulare dedicato esclusivamente all’invio di messaggi whatsapp: 3351907874.