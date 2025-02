POZZUOLI/ Cumana, la riapertura entro fine mese “In corso collaudi nella galleria ai Gerolomini”

POZZUOLI – Dopo la voragine verificatasi nella stazione di Pozzuoli il 24 dicembre scorso, che ha causato l’interruzione della circolazione sulla linea Cumana, EAV ha fatto sapere di aver “accelerato i lavori di adeguamento della nuova galleria”, importante snodo di collegamento tra la stazione di Gerolomini e quella di Arco Felice. “I lavori – ha fatto sapere l’azienda – sono continuati senza sosta. Ieri, 7 febbraio la ditta ha terminato l’opera e oggi è iniziato il cosiddetto pre-esercizio con dei treni dedicati che dovranno percorrere ripetutamente il nuovo tratto al fine di collaudare l’opera e permettere la consegna definitiva”. Per consentire la riapertura al servizio viaggiatori resta solo da conferire le abilitazioni ai macchinisti ed ai capitreno in quanto, secondo le normative ANSFISA, in tali casi è necessario seguire un iter specifico che prevede oltre alla percorrenza della linea anche un esame di certificazione. “Contiamo di arrivare al 70% del personale abilitato entro il 18 febbraio in modo da riprendere il servizio viaggiatori entro tale data terminando le abilitazioni “on job” ha concluso EAV che ha stimato i tempi per l’attivazione della linea per la seconda metà del mese di febbraio.