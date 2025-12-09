POZZUOLI/ Crisi in maggioranza, Morra e Cossiga si dimettono dalle commissioni

POZZUOLI – Si preannuncia un Natale tribolato per la maggioranza Manzoni, chiamata a fare i conti con la più grave crisi di questa consiliatura. Dopo il documento degli otto ribelli sono arrivate anche le dimissioni di due presidenti delle commissioni consiliari: si tratta di Sandro Cossiga (Lavori Pubblici) e Carlo Morra (Urbanistica). Mossa in linea con la richiesta di azzerare tutte le cariche (Giunta, commissioni e presidenza del consiglio) chiesta dai sei consiglieri poi diventati otto.