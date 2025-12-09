POZZUOLI/ Centro storico cambia volto, associazione commercianti plaude al progetto Natale 2025

POZZUOLI – Piacciono le luminarie installate al Rione Terra e nel centro storico di Pozzuoli. Un allestimento che sembra rinvigorire anche i commercianti, soddisfatti dall’afflusso di gente durante gli ultimi tre giorni. La sfida ora, però, è ravvivare il centro anche durante i feriali. Chi si dice entusiasta per il momento è Raffaele Buono, presidente di Confesercenti Pozzuoli, che auspica una ripresa dell’economia cittadina.

LA SPERANZA – «Sono entusiasta per quello che l’amministrazione ha messo in campo per rendere la nostra città più bella e attrattiva per queste feste. – ha detto Buono – Ho visto e sentito tanta gente apprezzare e credo che se tutto verrà fatto, come previsto, anche in termine di servizi, sarà un Natale positivo anche sotto l’aspetto commerciale. Non è la soluzione dei nostri problemi, ma un segnale che l”amministrazione ha dato e può essere la partenza di un ragionamento complessivo di rilancio. Io ci credo ancora».