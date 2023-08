POZZUOLI/ Crepe in via Follieri: l’sos del comune a EAV era partito già una settimana fa

POZZUOLI – Il comune di Pozzuoli, attraverso una nota del sindaco Manzoni, una settimana fa aveva acceso i riflettori sulle crepe ai piedi di uno stabile di via Follieri, la strada che costeggia la linea cumana dell’EAV. Contestualmente due tecnici comunali avevano effettuato un sopralluogo, per verificare nello specifico la presenza di lesioni sul muro di sostegno a ridosso della linea ferroviaria, riscontrando una “lesione a tutt’altezza di ampiezza 10 centimetri” al civico numero dieci. Dai riscontri, inoltre, è risultato come la crepa fosse già presente nel 2008, come confermato dalle immagini di “Google Earth”.

LA RISPOSTA – Cristallizzata la situazione, il sindaco ha chiesto spiegazioni a EAV che ha risposto alla nota del 10 agosto spiegando, in sintesi, che le lesioni in questione sono “giunti strutturali naturali” che nel tempo (dal 2009 ndr) non hanno presentato rotazioni o disallineamenti” e che non rappresentano “nessun pericolo per la pubblica e privata incolumità”.