POZZUOLI – Altri sette cittadini sono risultati positivi al Covid-19 nella città di Pozzuoli. Ma i guariti sono il doppio: 14 persone si sono, infatti, negativizzate. Attualmente sul territorio sono 185 i residenti affetti da coronavirus. Ad informare la comunità locale con cadenza quotidiana è il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che invita la cittadinanza a rispettare sempre le regole per far fronte a un aumento dei contagi.

I NUMERI – Dall’inizio della pandemia ad oggi i puteolani, che hanno contratto l’infezione, sono 6360; 94 i decessi. E se a Pozzuoli si inizia a tirare un sospiro di sollievo, in Campania l’indice di contagio è in salita. Nelle ultime 24 ore sono 328 i casi positivi e 16.267 i test esaminati. Negli ospedali si contano 17 ricoveri in terapia intensiva e 203 posti letto occupati in degenza.