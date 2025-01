POZZUOLI/ Corso contro il tempo di Città Metropolitana, riattivato l’impianto di riscaldamento all’ISIS TAssinari

POZZUOLI – Dopo tre giorni di interventi all’impianto di riscaldamento sono stati riattivati i termosifoni all’ISIS Tassinari di Pozzuoli. Una full immersion che ha interessato operai e tecnici della Città Metropolitana di Napoli, ente che sovrintende gli istituti scolastici superiori. Il black out ai riscaldamenti era arrivato nei giorni scorsi in seguito a un problema di pressione dell’impianto. Lo staff di Città Metropolitana ha lavorato per tre giorni, riuscendo così a rimettere in sesto l’impianto consentendo così la regolare ripresa delle lezioni. Infatti, complice anche il grande gelo, numerosi studenti erano rimasti a casa ieri e nei giorni precedenti.