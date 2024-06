POZZUOLI/ “Corriamo nel Mito”, atleti in corsa tra i laghi Lucrino e d’Averno

POZZUOLI – Grande successo per la 20ª edizione della gara podistica “Corriamo nel Mito”, che ha visto gli atleti sfidarsi lungo lo splendido percorso tra il Lago Lucrino e il Lago d’Averno. Nella categoria maschile, la vittoria è andata ad Ismail Adim del team Caivano Runners, che ha stabilito un nuovo record del percorso con l’incredibile tempo di 36’57”, con una media di 3:18 per Km. Nuovo record della manifestazione. Adim, origini marocchine con passaporto italiano, ha dichiarato emozionato: «Mi mancava tantissimo correre su queste bellissime rive dei laghi di Lucrino e Averno. Dopo 15 anni di assenza, tornare alla vittoria qui è qualcosa di speciale. L’anno prossimo ci sarò sicuramente!». Il podio è stato completato da Luigi Palmieri (Atletica Nolana) in 40’24” e Ciro Esposito (Antoniana Runners) in 40’31”. Per la categoria femminile, Tiziana Ricciardi del team A.S.D. Napoli Nord Marathon ha conquistato il primo posto con il tempo di 48’55” e una media di 4:22 per Km. Le sue parole al termine della competizione esprimono tutta la soddisfazione: «Sono molto contenta del risultato ottenuto. È stata un’ottima esperienza che ripeterei volentieri. Invito tutti a creare più eventi sportivi in questa zona meravigliosa. Un caloroso in bocca al lupo a Pozzuoli dopo i recenti avvenimenti». Ai posti d’onore Beatrice Khosravi (Felix Running) in 50’07” e Donatella Basile (Napoli Nord Marathon) in 50’37”. Veterrani della manifestazione Ida Custodero (Amatori Vesuvio) e Teodoro Carannante (Alba Bacoli). L’evento, organizzato dal Csi Pozzuoli, ha confermato l’importanza della gara nel panorama sportivo regionale, attirando numerosi partecipanti circa 200 ed una folla di spettatori e curiosi. «La “Corriamo nel Mito” non è solo una gara, ma una celebrazione della passione per lo sport e della bellezza del territorio flegreo», ha sottolineato il presidente Csi Pozzuoli, Girolamo Catalano.