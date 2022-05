POZZUOLI – E’ stato convocato l’ultimo consiglio comunale dell’era Figliolia. E’ in programma per lunedì 30 maggio 2022, alle ore 15:00 (in seconda convocazione martedì 31 maggio alle 9:30), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano.

I PUNTI – All’ordine del giorno: Modifica al Regolamento Generale delle entrate; Conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale Irpef per l’esercizio 2022 allo 0,80%; Modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Muncipale Unica (IMU); Presa d’atto della validazione del PEF MTR 2022 trasmessa all’ATO NA 2; Approvazione delle tariffe Tassa sui Rifiuti (Tari) anno 2022; Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 integrato nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/01/2022; Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dell’elenco annuale dei lavori relativo all’esercizio 2022 al fine dell’inserimento nel bilancio previsionale 2022/2024 dell’Ente; Alienazione dei beni patrimoniali disponibili suscettibili di valorizzazione – ulteriori provvedimenti e disposizioni; Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024; Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024; e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.