POZZUOLI – Controlli in corso al mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli. Polizia e vigili urbani, supportati dai carabinieri, stanno effettuando da stanotte delle verifiche sui tesserini di accesso e anche sui green pass. Il parcheggio è stato, infatti, chiuso per consentire lo svolgimento dell’operazione congiunta delle forze dell’ordine. Un’attività che non è andata giù a diversi venditori che stanno protestando. La polemica è legata agli eccessivi controlli che rallentano le vendite. Da alcuni minuti è partito anche un corteo dei manifestanti in marcia tra le strade cittadine.

