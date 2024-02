POZZUOLI/ Controlli della polizia municipale al Parco Bognar, il comune chiude pescheria abusiva

POZZUOLI – Commerciante esercitava attività di vendita di prodotti ittici senza aver presentato la Scia. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli la scorsa settimana in viale Villa Bianca, strada di accesso al parco Bognar. Dai controlli è emerso che l’attività, vista la mancanza dell’autorizzazione da parte del Suap (Sportello unico per le attività produttive) che ha portato la dirigente della sezione 7 del comune di Pozzuoli, Sabrina Minucci, a firmare un’ordinanza con la quale viene ordinata la cessione dell’attività in quanto ritenuta illegittima.