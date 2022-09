POZZUOLI – Attraverso una serie di post sulla sua pagina Facebook il consigliere comunale di opposizione Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli) sta documentando e denunciando le pessime condizioni in cui si trovano diverse zone della città, tra cui Monterusciello, via Napoli e il Parco Bognar. Tra queste c’è anche la casa comunale di via Tito Livio che, fino a questa mattina, era ricoperta da sterpaglie ed erbacce «Aspettiamo lunedì 19/9/2022. Può essere che San Gennaro fa anche il miracolo del taglio dell’erba» ha scritto poco fa Tozzi replicando un post di qualche giorno fa attraverso il quale ha criticato l’operato dell’assessora all’Ambiente Alba Lasorella, che siede in Giunta in quota “Uniti per Pozzuoli”, lista del vice sindaco Filippo Monaco «Queste sono le condizioni della Casa Comunale che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della Città. Sindaco intervieni tu perché alcuni dei tuoi assessori dormono. Pensano che fare l’assessore a Pozzuoli sia una “passeggiata di salute”, mentre non sanno che devono faticare dalla mattina alla sera»