POZZUOLI/ Consegnata la fascia tricolore alla baby sindaco Valeria Esposito

POZZUOLI – Una breve e bella parentesi è andata in scena questa mattina a Palazzo Migliaresi dove il sindaco Gigi Manzoni ha consegnato la fascia tricolore alla baby sindaco Valeria Esposito. Applausi per la prima cittadina degli studenti che a maggio scorso ha vinto le elezioni nell’ambito del progetto “La mia terra”, laboratorio di cittadinanza attiva del “I Circolo” di Pozzuoli, che aveva come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla vita istituzionale.