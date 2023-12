POZZUOLI/ Confcommercio critica «Contro la crisi non bastano spettacoli comunicati last second» E attacca il vicesindaco Monaco

POZZUOLI – Non le manda a dire Confcommercio Pozzuoli, al termine della tavola rotonda a cui hanno partecipato il Sindaco Gigi Manzoni, l’assessore all’Urbanistica Giacomo Bandiera, il Capo di Gabinetto Elio Buono ed altre associazioni di categoria. In una nota stigmatizza l’assenza di una concertazione tra gli assessori al commercio, turismo e governo del territorio, sottolinea la crisi che sta colpendo Pozzuoli “più delle altre città”, condanna i ritardi nella presentazione degli spettacoli natali e soprattutto denuncia il mancato coinvolgimento sulle problematiche cittadine nonostante le numerose aperture. Infine, “assolve” il sindaco Gigi Manzoni definito come una “garanzia” e l’assessore Zazzaro definita “l’unica ad avere un contatto con la categoria” e critica aspramente l’atteggiamento del vicesindaco con delega al turismo Filippo Monaco accusato di aver avuto un “atteggiamento irrispettoso” durante l’incontro. «A distanza di un anno e nonostante le numerose rassicurazioni avute si è reclamata una totale assenza di concertazione tra gli assessori Monaco, Zazzaro e Bandiera soprattutto con le associazioni datoriali del commercio. -fa sapere l’associazione dei commercianti in una nota- Solo l’assessorato al Commercio, grazie al tavolo del Distretto, ha tenuto contatto con le Categorie, ma come si è evidenziato ieri, e come si era condiviso un anno fa, la tutela e lo sviluppo del terziario passano da un confronto più largo.»

LA CRITICA – I temi sollecitati da Confcommercio e per i quali si è chiesto il coinvolgimento sono: Rione Terra, spettacoli di Natale, spettacoli estivi, piano spiaggia, distretto commercio, sicurezza, periferia, viabilità e traffico. «La Confcommercio ha ribadito con forza la sua disponibilità e la massima apertura a collaborare con la pubblica amministrazione ed ha ribadito al Sindaco la sua disponibilità a collaborare su tutti i temi anche coinvolgendo professionalità di alto profilo tramite la tecnostruttura Regionale e Nazionale, considerando la necessità di condividere le idee e la visione di sviluppo della città. Il commercio è in crisi ovunque, ma a Pozzuoli di più. –scrive Confcommercio– E non bastano spettacoli comunicati last second per risolvere il tutto. Necessita condivisione lavoro e pianificazione. La Confcommercio c’è, le altre associazioni di categoria anche, il Sindaco ha recepito ed ha garantito operatività in tal senso. Sarà lui il garante di queste richieste.»

IL MANCATO RISPETTO – «L’Amministrazione, inoltre, deve avere rispetto verso tutte le categorie e non deve avere preferenze verso alcuni in particolare (vedi parcheggi). I commercianti, per esempio, pagano un ticket per poter parcheggiare, altre categorie non possono avere parcheggi preferenziali e per di più gratis. Si chiede, una maggiore trasparenza perché non dobbiamo essere invitati a cose già fatte come è già successo in precedenza e non devono fare incontri privati con le altre associazioni tenendoci fuori. Sull’incontro, Confcommercio Pozzuoli sperava nella presenza di più istituzioni. A parte l’assenza dell’assessore Zazzaro, in quel momento influenzata, ha fatto storcere il naso la presenza del vicesindaco soltanto alla fine della riunione in quanto arrivato alla fine. Al tavolo erano presenti solo il sindaco, l’assessore Giacomo Bandiera ed Elio Buono. Titti Zazzaro purtroppo era influenzata mentre l’assessore Monaco ha fatto una sola comparsa alla fine senza fare un cenno. Non è chiaro se era o meno a conoscenza della riunione o ha ritardato per altri motivi – conclude l’associazione di categoria – Ad ogni modo si tratta di un fatto grave, senza rispetto per le persone che hanno partecipato e che hanno dedicato il loro tempo».