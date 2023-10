“Pozzuoli ci mette il cuore”: una fiaccolata per le vittime dei disastri ambientali

POZZUOLI – L’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute ha organizzato per mercoledì 11 ottobre 2023, a partire dalle ore 18, la manifestazione ”Pozzuoli ci mette il cuore”. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la parrocchia Santa Maria della Consolazione (Carmine) che sarà celebrata da Mons. Carlo Villano, Vescovo delle Diocesi di Pozzuoli e di Ischia. Alle 18:45 circa, invece, ci sarà un corteo-fiaccolata con partenza dalla villetta del Carmine in direzione Piazzale-Palazzine in Via Terracciano dove si terrà un raduno per un momento di dibattito e canto finale degli alunni delle scuole puteolane. L’iniziativa di autunno organizzata dall’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute è alla sua decima edizione ed è dedicata alla memoria di Lia Di Francia e di tutte le vittime dei disastri ambientali, del bradisismo, della ex Sofer e sui posti di lavoro, della tragedia che nel 2018 si consumò nella Solfatara, delle 40 vittime di Pozzuoli del ponte ad Acqualonga presso Avellino. Sarà anche un’occasione per esprimere preghiera, unione e vicinanza tra i concittadini per il difficile momento che Pozzuoli ed I Campi Flegrei stanno attraversando a causa dell’intensificarsi del fenomeno bradisismico.