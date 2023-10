CAMPI FLEGREI/ Trimestre anti-inflazione, sconti e prezzi bloccati nelle attività commerciali

POZZUOLI – Il “trimestre anti-inflazione” è un’iniziativa del Governo volta a favorire il contenimento dei prezzi e a tutelare il potere di acquisto dei consumatori, specialmente delle famiglie, al fine di contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che diventi strutturale. L’obiettivo è contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel “carrello della spesa”, nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona, grazie allo sforzo collaborativo dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura. Le imprese della distribuzione che aderiscono all’iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano facenti parte del “carrello della spesa”, ed a non aumentare il prezzo di tale selezione, per le tipologie di iniziative commerciali che lo consentano, durante il trimestre anti-inflazione (1° ottobre – 31 dicembre 2023).

COME FUNZIONA – Come vengono calmierati i prezzi? Le soluzioni, nel rispetto della libertà di impresa e delle diverse strategie di mercato, possono essere flessibili. Ad esempio, su una selezione di prodotti possono essere previsti: prezzi fissi; promozioni; iniziative sui prodotti a marchio del distributore (private label); carrelli a prezzo scontato o unico. Il Ministero ha predisposto un bollino digitale contenente un logo che riprende i colori della bandiera italiana e riporta la scritta “trimestre anti-inflazione”.

PUNTI VENDITA ADERENTI – Di seguito si riporta l’elenco dei punti vendita aderenti sul territorio flegreo. L’elenco è in continuo aggiornamento, a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Clicca qui.